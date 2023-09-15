Эстонские фирмы перевозят в Россию популярный медикамент

 
"Кая Каллас не видит причины по этому вопросу говорить, и мы тоже не видим"
rus.delfi.ee
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

После начала полномасштабной войны в Украине Эстония курьезным образом стала страной-транзитером известного лекарства.

Осенью и летом прошлого года транспортные фирмы Эстонии помогли ввезти в Россию лекарства от простуды Theraflu более чем на две миллиона евро.

Предприятие, перевозившее в Россию медикамент, пояснений не дает: „Кая Каллас не видит причины по этому вопросу говорить, и мы тоже не видим“.

Препарат Theraflu через границу перевозили три эстонские транспортные компании - Ater, Tesatrans и DSV Estonia. То, что первые две после начала полномасштабной войны продолжили перевозки в Россию, подтверждает и статистика выданных Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) разрешений на перевозки.

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