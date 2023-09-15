Эстонские фирмы перевозят в Россию популярный медикамент

Осенью и летом прошлого года транспортные фирмы Эстонии помогли ввезти в Россию лекарства от простуды Theraflu более чем на две миллиона евро.

Предприятие, перевозившее в Россию медикамент, пояснений не дает: „Кая Каллас не видит причины по этому вопросу говорить, и мы тоже не видим“.