Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой

Граждан РФ, которым Эстония ранее выдала шенгенские визы, в ближайшее время перестанут пускать на территорию страны. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел республики Урсан Рейнсалу.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", — приводит слова министра ERR.

Новые правила въезда подразумевают ряд исключений. Ограничения не коснутся:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;



лица, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;



лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;



лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;



близких родственников граждан Эстонии и владельцев постоянного вида на жительство в этой стране.

"Это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения, не разрешается", — заявил Рейнсалу.

Как подчеркнул глава эстонского МИД, сегодняшнее решение не распространяется на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако уже на следующей неделе правительство Эстонии планирует обсудить расширение запрета на всех россиян независимо от того, какая страна предоставила им разрешение на въезд на территорию Шенгенского соглашения.

Эстония приостановила выдачу туристических виз для россиян в марте. Тогда МИД Эстонии (им в то время руководила Эва-Мария Лийметс) подчеркивал, что для уже имеющих эстонские визы россиян правила въезда не изменились.

В конце июля правительство Эстонии еще больше ограничило выдачу виз и видов на жительство для граждан России и Беларуси. Отныне такие документы не могут получить или продлить студенты из этих двух стран — по сути, уже посещающих эстонские вузы молодых людей вынуждали уехать из республики, даже если они еще не завершили обучение. Сегодня для оказавшихся в такой ситуации россиян и белорусов санкции смягчили — примерно 50 студентам продлят ВНЖ еще на год.

Во вторник, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти Евросоюза прекратить выдачу туристических виз граждан России. "Посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что, пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда)", — мотивировала свою позицию глава эстонского правительства.