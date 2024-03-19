Эстония высылает из страны работника российского посольства

Передавая собщение, Министерство иностранных дел проинформировало представителя российского посольства, что Эстония не собирается терпеть деятельность России, направленную против своей независимости и суверенитета, и считает необходимым это очень ясно выразить. Скоординированные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности Эстонской Республики должны прекратиться.