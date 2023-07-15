Эстония выдала США вероятного сотрудника ФСБ России

Гражданин России Вадим Конощенок, арестованный властями Эстонии, выдан в США. Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов в пятницу, 14 июля.

По данным американских властей, Конощенок является сотрудником российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Его подозревают в контрабанде продукции американских компаний из Эстонии в Россию, в том числе электроники и боеприпасов, подлежащих экспортному контролю в связи с введенными против РФ санкциями за ее вторжение в Украину.

На заседании в федеральном суде Бруклина 14 июля Конощенок отказался признать вину. Суд оставил его под стражей до следующего заседания, назначенного на 31 июля.

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