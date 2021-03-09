Так, для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

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Образование

Правительство настоятельно рекомендует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

С 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1-4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе и государственным экзаменам и гимназии. Однако для учащихся начальных классов предусмотрена возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

С учетом введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах, консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены или тесты.

Спортивные и образовательные кружки

С 11 марта в помещениях запрещены все виды деятельности, относящиеся к вышеперечисленным сферам. Ограничение не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги.

Вне помещений все образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа, занятия спортом и тренировки разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что передвигаться и заниматься вместе могут до двух человек (включая также наставника), а с другими людьми необходимо придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничения не распространяются на семьи и людей с особыми потребностями, в том числе на услуги социальной и трудовой реабилитации.

В помещениях и вне их ограничения на занятия спортом не распространяются также на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов. Также ограничения не распространяются на деятельность, связанную с обороной государства и внутренней безопасностью.

Запрещены спортивные соревнования

Спортивные соревнования по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов, однако будут запрещены соревнования для первой лиги. В спортивных соревнованиях, спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие до 50, а вне помещений — до 100 человек.

Как и прежде, ограничение на проведение мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни, не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные занятия. Также ограничения на занятия спортом не распространяются на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов, а также игроков высшей лиги. Ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью.

Публичные мероприятия, культура, сфера развлечений, СПА, бассейны, бани

С 11 марта запрещено проводить публичные мероприятия также и вне помещений, а кроме того находиться в местах, где предоставляются услуги развлекательной сферы, вне зависимости от наличия или отсутствия стационарных посадочных мест. Также должны быть закрыты бассейны, СПА и бани.

Разрешены только публичные собрания и богослужения под открытым небом в группах до 10 человек. На открытой территории музеев можно находиться, соблюдая правило 2+2 с учетом, что ограниченная территория не должна быть заполнена больше, чем на 25 процентов.

Предприятия общественного питания

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

Магазины и торговые центры

C 11 марта магазины должны быть закрыты. Ограничение не распространяется на продуктовые магазины, аптеки, магазины, в которых продаются вспомогательные средства и медицинские приспособления, представительства телекоммуникационных фирм, магазины оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях употреблять еду и напитки на месте не разрешено.

В магазинах, которые могут продолжать работать, нужно соблюдать правило заполнять помещение не более, чем на 25% и правило 2+2.

В остальных случаях разрешена только так называемая торговля через люк, когда товар клиенту передается без того, чтобы клиент должен был заходить во внутренний торговый зал, торговля по системе драйв-ин и торговля под открытым небом. Владелец магазина должен следить за тем, чтобы клиенты не пересекались друг с другом.

Предприятия сферы обслуживания

Предприятия сферы обслуживания могут продолжать свою деятельность, однако ужесточены будут правила по заполняемости помещений — с 50% максимальную заполняемость понизят до 25%. Соблюдать необходимо все правила по предотвращению распространения коронавируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования дезинфекции в соответствии с инструкциями департамента здоровья.

Помимо ограничений правительство настоятельно рекомендует избегать контактов, а в случае, если встречи не избежать, количество ее участников должно быть ограничено максимум шестью.

Также члены правительства решили, что в связи с новыми ограничениями продолжится также компенсация ущерба для сфер, которые больше всего пострадали от вызванного COVID-19 кризиса.

В совещании правительства приняли участие также председатель ученого совета Ирья Лутсар, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Завтра на внеочередном заседании правительство планирует одобрить распоряжение о введении ограничений.