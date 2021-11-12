Эстония ускорит укрепление границы с Россией на фоне миграционного кризиса

"Мы сдвинули вперед на шесть месяцев сроки целого ряда тендеров по строительству инфраструктуры на границе и закупок техники для наблюдения за границей", — подчеркнул Яани, выступая на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, МВД и Минобороны Эстонии договорились о сооружении временных укреплений "в критически важных точках" на границе с Россией.

Пограничная инфраструктура уже готова на участке в 23,5 км, который власти Эстонии рассматривают как наиболее рискованный с точки зрения нелегального перехода, а сейчас ведутся работы на следующем участке длиной в 39 км. В общей сложности укрепить планируется 115 км.

В настоящее время между странами юридически оформленной границы нет. Утвержденный ранее план предполагал завершение строительства границы с Россией к 2026 году. Пограничный договор между МИД двух стран был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Литва продлевает полномочия армии на границе



Тем временем власти Литвы на три месяца продлили полномочия армии на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство BNS. Военные останутся у границы до февраля. Они будут уполномочены давать обязательные к выполнению указания, задерживать людей, не выполняющих указания, проверять документы, проводить личный досмотр и временно ограничивать возможность попадания людей на определенную территорию.

В связи с наплывом мигрантов из соседней Беларусилитовский Сейм в начале ноября ввел на приграничных территориях чрезвычайное положение.