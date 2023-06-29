Эстония разрывает договор о сотрудничестве с РФ в сфере сохранения культурных ценностей

Журналисты ссылаются на повестку сегодняшнего заседания правительства Эстонии. В ней говорится, что действие двустороннего соглашения будет прекращено распоряжением эстонского кабинета министров.

Заключенный в 1998 году договор будет расторгнут в одностороннем порядке в связи с агрессивной войной, которую Россия ведет против Украины.

В повестке заседания правительства Эстонии отмечается, что страна ранее присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, лежащим в основе двустороннего соглашения с Россией, поэтому необходимости в специальном договоре нет. Речь идет о международных конвенциях "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" и "Об охране всемирного культурного и природного наследия".