Эстония разрешила однополые браки со следующего года

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополый супруг может усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя.
Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.
Проект прошел первое чтение 22 мая, и к установленному сроку было представлено 711 поправок.
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