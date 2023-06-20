Эстония разрешила однополые браки со следующего года

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополый супруг может усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя.

Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.