Эстония предоставит Киеву свой самый крупный пакет помощи

Этот пакет станет крупнейшим из всех, что Таллинн предоставит Киеву с начала войны. Тем самым военная помощь Эстонии Украине возрастет до 370 млн евро, что составит немногим более одного процента от ВВП балтийского государства.

"Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если падет Украина, под угрозой окажется свобода и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - подчеркнула эстонский премьер-министр Кая Каллас.