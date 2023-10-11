Эстония: повреждения на газопроводе вызваны применением силы

Повреждения на газопроводе Balticconnector в Балтийском море между Финляндией и Эстонией вызваны применением большой силы. "Совершенно очевидно, что повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в среду, 11 октября.

"Нам еще предстоит уточнить конкретный характер воздействия, но на данный момент это выглядит как механическое воздействие или механическое разрушение", - добавил он. Премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё еще накануне заявил, что речь идет о прицельном воздействии на газопровод.

НАТО пригрозила решительным ответом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом со стороны Североатлантического альянса. "Если выяснится, что речь идет о нападении на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО решительно отреагирует на это", - заявил он в ходе встречи министров обороны стран-членов альянса.