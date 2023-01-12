Эстония потребовала от России сократить персонал посольства в Таллинне

В заявлении МИД Эстонии говорится, что Россия должна сократить число дипломатов до восьми, что равняется числу эстонских дипломатов в Москве.

На сайте российского посольства в Таллинне перечисляются 17 дипломатов.

После российского вторжения в Украину Эстония уже выдворила трех дипломатов.

«Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан», – говорится в сообщении министерства.