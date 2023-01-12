aA
Эстония потребовала от России сократить число дипломатов в ее посольстве в Таллинне к 1 февраля.
Эстония потребовала от России сократить персонал посольства в Таллинне
© DELFI / Domantas Pipas

В заявлении МИД Эстонии говорится, что Россия должна сократить число дипломатов до восьми, что равняется числу эстонских дипломатов в Москве.

На сайте российского посольства в Таллинне перечисляются 17 дипломатов.

После российского вторжения в Украину Эстония уже выдворила трех дипломатов.

«Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан», – говорится в сообщении министерства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Голос Америки
Статьи по теме:

МИД в ответ России выслать литовского дипломата: считаем это враждебным шагом по отношению к Литве

Решение Российской Федерации выслать дипломата...

Россия высылает из страны литовского дипломата

28 декабря в Министерство иностранных дел России была...

TOP новостей

Президент Литвы: война в Украине перешла в решающую стадию

"Война в Украине перешла в решающую стадию", – сказал...

Глава ДГБ Литвы о ездивших в Беларусь: есть факты вербовки людей, запугивания с целью получения информации

Россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы...

Аналитик прогнозирует рост цен на жилье: все дорожает, недвижимость - не исключение

Жителей, которые хотели бы купить жилье в этом году,...

Эфир Delfi: о битве за Киевщину и преступлениях армии РФ, демарш Армении в ОДКБ

О преступлениях армии РФ и сопротивлении жителей...

Премьер Литвы: правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...