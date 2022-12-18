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В Тарту проверили техническое состояние отправляемой в Украину передвижной сауны и банно-прачечного комплекса. Возможность мытья важна для поддержания здоровья и мотивации бойцов. Многофункциональный банно-прачечный комплекс состоит из трех машин, сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.
Эстония отправляет украинским солдатам передвижную сауну и прачечную
© Shutterstock

"Это комплекс из трех машин, который позволяет солдатам сначала попариться в сауне, помыться, потом отдохнуть. И заодно постирать и высушить одежду. А это очень важно для поддержания боевого духа и здоровья", – сообщил в интервью ERR начальник производства комплекса Сийм Неллис.

В течение недели около 400 украинских бойцов смогут посещать сауну и стирать одежду. По словам руководителя проекта Ильмара Раага, комплекс можно разместить так, чтобы он не был виден противнику.

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"Мы можем разместить эти машины в разных местах. В нашем понимании, та часть, которая является прачечной, будет подальше, примерно там, где тыл батальона, куда одежду можно будет привезти с фронта и снова увезти", – сказал Рааг.

Член тоомпеаской дружины Кайтселийта Альфред Халлика сказал, что комплекс должен добраться до границы Украины примерно через два с половиной дня, но есть и план на случай непредвиденных обстоятельств.

"У нас с собой собственная техническая поддержка, и у нас есть сопровождающая машина", – сказал Халлика.

По словам присутствовавшего на месте представителя Украины, такие возможности помогают поддерживать мотивацию бойцов.

"Сейчас на фронте очень холодно и грязно. Это очень важно для всех, кто на фронте. И это действительно чудо, это действительно очень хороший рождественский подарок для всех", – сказал представитель Украины Юрис Юраш.

Комплекс достанется добровольческому батальону "Карпатская Сечь", который с марта находится на фронте.

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