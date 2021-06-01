Такое решение было принято во вторник на кабинетном совещании правительства.
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом.
Однако премьер-министр напомнила, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах.
Общегосударственная обязанность ношения защитных масок будет со 2 июня отменена во всех общественных помещениях, включая дома по уходу и образовательные учреждения, в которых она до настоящего времени действовала. Это также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, церквей, сферы досуга и пр.
Кроме того, правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая.
Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) сообщил ERR, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе — до 9000.
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