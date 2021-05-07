Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу Эстонии. Об этом заявило в четверг, 6 мая министерство обороны в Таллине. В связи со случившимся МИД Эстонии вручил послу РФ Александру Петрову ноту протеста.

Как сообщили в Минобороны Эстонии, Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо в Финском заливе и пробыл в воздушном пространстве около одной минуты. Хотя транспондер самолета был включен, у воздушного судна не было плана полета и на момент нарушения границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения, заявили в пресс-службе ведомства.

Эстония неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушной границы. Последний подобный инцидент произошел в феврале этого года. Москва тогда отвергла обвинения со стороны Таллина.