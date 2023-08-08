Эстония не будет депортировать граждан Беларуси и России, как это делают в Латвии и Литве – глава МВД страны

"Мы не обсуждали это предложение в свете составления каких-то анкет. На самом деле это не дает реальной картины людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют лгать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в "анкете", — сказала Ляэнеметс.
По словам главы МВД Эстонии, знание эстонского языка уже оценивается при продлении вида на жительство для проживающих в стране граждан РФ и Беларуси. Исключения, как отметил министр, распространяются на пожилых людей и детей, обучающихся в эстонской школе.
Власти Эстонии также не планируют никаких изменений в требованиях к знанию национального языка. «Полиция безопасности найдет пророссийских лиц, представляющих угрозу безопасности», — подчеркнула Ляэнеметс.
В этом году по состоянию на 6 августа 55 гражданам России и 17 гражданам Беларуси было отказано в выдаче вида на жительство в Эстонии. При этом, как уточнило издание ERR, за это время только одному россиянину, признанному властями «угрозой национальной безопасности», было отказано в продлении вида на жительство. Им стал глава организации «Российские соотечественники в Европе» и организатор акции «Бессмертный полк» Сергей Чаулин.
По переписи 2021 года в Эстонии проживало более 11 500 белорусов.
По состоянию на 1 августа 2023 года в Эстонии проживало почти 85 тысяч граждан России.
В мае 2023 года правительство Эстонии утвердило освобождение от санкционного режима, согласно которому студенты, врачи и ученые из Беларуси и России, прибывшие в страну до начала полномасштабной войны на Украине, могут подавать документы для получения новый вид на жительство.
Освобождение от режима санкций распространяется на тех, кто сдал все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошел курс изучения эстонского языка и владеет эстонским языком как минимум на уровне B2. При этом требование владения языком не распространяется на академических работников.