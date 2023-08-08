Эстония не будет депортировать граждан Беларуси и России, как это делают в Латвии и Литве – глава МВД страны

"Мы не обсуждали это предложение в свете составления каких-то анкет. На самом деле это не дает реальной картины людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют лгать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в "анкете", — сказала Ляэнеметс.

По словам главы МВД Эстонии, знание эстонского языка уже оценивается при продлении вида на жительство для проживающих в стране граждан РФ и Беларуси. Исключения, как отметил министр, распространяются на пожилых людей и детей, обучающихся в эстонской школе.

Власти Эстонии также не планируют никаких изменений в требованиях к знанию национального языка. «Полиция безопасности найдет пророссийских лиц, представляющих угрозу безопасности», — подчеркнула Ляэнеметс.