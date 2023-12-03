Эстония может выслать желающих получить российское гражданство

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию РФ и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республике и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", - сказала Каллас.