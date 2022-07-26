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Турпоток из России в Эстонию и обратно пошел в рост. В настоящее время Эстония не выдает визы гражданам России, но ограничить передвижение лиц, ранее получивших визы или имеющих визы других европейских стран, Эстония не может.
Эстония хочет предложить ЕС ввести ограничения на въезд россиян
© Sputnik / Scanpix

Для ужесточения порядка потребуется совместное решение Евросоюза, и сейчас правительство Эстонии обсуждает возможность внесения такого предложения, пишет Rus.err.ee.

„Согласно эстонским законам, закрыть границы можно только в том случае, если существует прямая угроза эстонскому государству, сейчас такой угрозы нет. Если мы хотим закрыть границы, то мы должны согласовать это с другими странами Европейского союза и закрыть границы гражданам России с целью туризма. Это решение мы можем принять в качестве санкции все вместе", — пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

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