Эстония готова выдавать Киеву военнообязанных украинцев

Эстония готова найти и выдать Киеву военнообязанных украинцев, живущих на ее территории, заявил глава эстонского министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и выдачей их Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии", - цитирует слова министра Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) в субботу, 23 декабря.

Ляэнеметс добавил, что в ближайшее время официально предложит заключить между Эстонией и Украиной соглашение, позволяющее выдавать военнообязанных.

В настоящее время законы Эстонии разрешают экстрадировать иностранцев лишь в том случае, если их привлекли к уголовной ответственности.