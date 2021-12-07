Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Польше выдворять обратно в Беларусь мигрантов, которые уже находятся на польской территории и обратились в судебный орган. "В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ. - Ред.) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, обнародованном в понедельник, 6 декабря.

В пресс-службе уточнили, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы. По обращениям, которые были поданы против стран Балтии, обеспечительные меры пока не применены.

В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.

Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Уже в течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и проникнуть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в преднамеренном массовом завозе мигрантов из кризисных регионов в Минск для их дальнейшей переправки в ЕС с целью дестабилизировать ситуацию на Западе. В попытке остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах заграждения из колючей проволоки.

По данным Еврокомиссии, с начала года в Евросоюз через Беларусь перебрались уже почти восемь тысяч мигрантов. Из них почти 4300 проникли в Литву, около 3200 - в Польшу и более 400 - в Латвию.

2 декабря вступили в силу новые санкции ЕС против причастных к доставке мигрантов в Беларусь для их дальнейшей переправки на Запад.