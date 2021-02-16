Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как говорится в решении ЕСПЧ, обнародованном во вторник, 16 февраля, в отношении Тихонова и Хасис была нарушена статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство.

Суд пришел к такому выводу "в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор". Вместе с тем суд отклонил требование о компенсациях, решив, что признание приговора несправедливым стало достаточной компенсацией морального вреда, нанесенного заявителям.

Судья от России проголосовал против

Судья от России Дмитрий Дедов был единственным среди семи судей ЕСПЧ, проголосовавшим против решения. Дедов выступил с особым мнением, в котором заявил об отсутствии веских доказательств пристрастности присяжных.

Пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде РФ после вступления решения ЕСПЧ в силу, отметил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Между тем Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты", где работала Бабурова, в беседе с "Интерфаксом" заявила, что результат пересмотра "будет, очевидно тем же". "У нас нет сомнений насчет того, что они виновны. Они сами дали признательные показания", - отметила Прусенкова.

Убийство Маркелова и Бабуровой

Члены неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" Хасис и Тихонов были в 2011 году признаны виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой, совершенном в Москве 19 января 2009 года. Тихонова также признали виновным в незаконном обороте оружия и изготовлении поддельных документов и приговорили к пожизненному сроку. Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его деятельность, как заключил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Бабурова - по взглядам анархистка и антифашистка - оказалось рядом с Маркеловым в день убийства. Шествия в память о Маркелове и Бабуровой проходили в Москве ежегодно 19 января. В 2021 году мэрия Москвы не согласовала акцию под предлогом коронавирусных ограничений.