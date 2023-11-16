ЕСПЧ признал законным полный перевод частных школ на латышский

ЕСПЧ не нашел доказательств дискриминации русскоязычных учеников, "принимая во внимание, что обе группы учеников [те, для кого родным языком является латышский, и те, для кого родной язык русский] могли изучать свой родной язык в рамках системы образования в Латвии". ЕСПЧ также считает, что правительство Латвии "предоставило объективное и разумное обоснование для содействия изучению официальных языков ЕС в Латвии", пишет Rus.LSM.

Аргументация суда существенно не отличается от схожего вердикта в сентябре по школам государства и самоуправлений, отметил в Facebook работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров, специализирующийся на правах человека.

Суд вновь счел отсылки к праву на частную и семейную жизнь неприемлемыми и исключил из рассмотрения, сославшись на то, что Суд Сатверсме в этой плоскости вопрос не рассматривал, разъясняет Димитров. По его словам, "право на образование не гарантирует права на язык образования".