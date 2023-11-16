ЕСПЧ признал законным полный перевод частных школ на латышский

ЕСПЧ не нашел доказательств дискриминации русскоязычных учеников, "принимая во внимание, что обе группы учеников [те, для кого родным языком является латышский, и те, для кого родной язык русский] могли изучать свой родной язык в рамках системы образования в Латвии". ЕСПЧ также считает, что правительство Латвии "предоставило объективное и разумное обоснование для содействия изучению официальных языков ЕС в Латвии", пишет Rus.LSM.
Аргументация суда существенно не отличается от схожего вердикта в сентябре по школам государства и самоуправлений, отметил в Facebook работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров, специализирующийся на правах человека.
Суд вновь счел отсылки к праву на частную и семейную жизнь неприемлемыми и исключил из рассмотрения, сославшись на то, что Суд Сатверсме в этой плоскости вопрос не рассматривал, разъясняет Димитров. По его словам, "право на образование не гарантирует права на язык образования".
"Поскольку государство частично финансирует частные школы, оно может определять правила игры. Суд не согласен с Венецианской комиссией Совета Европы, которая в 2020 году рекомендовала дать частным школам возможность преподавать на языках меньшинств; по мнению суда, есть легитимные причины не отделять частные школы от публичных", – пояснил юрист.
В течение трех месяцев стороны могут подать ходатайство о пересмотре решения Большой палатой ЕСПЧ.