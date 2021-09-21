Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в отравлении экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году с применением радиоактивного вещества полоний. Нет сомнений в том, что убийство было совершено российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, заявил суд в Страсбурге во вторник, 21 сентября.
Кроме того, по мнению ЕСПЧ, имеются веские доказательства того, что преступники действовали от имени российских властей. Суд обязал Москву выплатить выступавшей в качестве истицы вдове россиянина Марине Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро.
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