Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжёлого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.

Согласно решению ЕСПЧ, власти были обязаны провести расследование случившегося. Суд постановил, что следствие не изучило утверждения о возможном политическом мотиве покушения, о возможном участии в нём государственных агентов, и не проследило за сообщениями о применении вещества, идентифицированного как химическое оружие, несмотря на то что его использование нарушает не только международное, но и российское законодательство.

Кроме того, даже формальная проверка, проведённая российскими властями, не была открытой и не учитывала право жертвы на участие в разбирательстве.

Согласно взятым на себя ранее международным обязательствам, Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ по делам, принятым к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва отказывается это делать. Свою роль в предполагаемом покушении на Навального Россия отрицает.