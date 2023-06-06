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Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 40 тысяч евро российскому оппозиционеру Алексею Навальному за фактический отказ Москвы расследовать его предполагаемое отравление. Деньги должно выплатить российское государство, оно отказывается исполнять такие решения.
Aleksejus Navalnas ir jo žmona Julija
Aleksejus Navalnas ir jo žmona Julija
© Instagram

Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжёлого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.

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Согласно решению ЕСПЧ, власти были обязаны провести расследование случившегося. Суд постановил, что следствие не изучило утверждения о возможном политическом мотиве покушения, о возможном участии в нём государственных агентов, и не проследило за сообщениями о применении вещества, идентифицированного как химическое оружие, несмотря на то что его использование нарушает не только международное, но и российское законодательство.

Кроме того, даже формальная проверка, проведённая российскими властями, не была открытой и не учитывала право жертвы на участие в разбирательстве.

Согласно взятым на себя ранее международным обязательствам, Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ по делам, принятым к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва отказывается это делать. Свою роль в предполагаемом покушении на Навального Россия отрицает.

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Радио Свобода
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