ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии почти 130 млн евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить гражданам Грузии свыше 129 млн евро в качестве компенсации за нарушение их прав в ходе военного вторжения в 2008 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда в пятницу, 28 апреля.

ЕСПЧ постановил, что РФ должна возместить как минимум 23 тысячам жителей Грузии, которые не смогли вернуться в свои дома в Абхазии и Южной Осетии нематериальный ущерб на общую сумму 115 млн евро.

Кроме того, России присужден штраф в размере 8 млн евро за ущерб как минимум 412 жертвам, которые пострадали от невозможности провести эффективное расследование смерти людей, погибших в ходе боевых действий.

Жертвам пыток, убийств и унижающих человеческое достоинство действий РФ должна выплатить, согласно постановлению ЕСПЧ, свыше 5 млн евро.

На выполнение решения суда России отведено три месяца.