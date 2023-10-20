Эсминец ВМС США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Один из источников сказал, что ракеты были выпущены боевиками хути, участвующими в вооружённом конфликте в Йемене. Боевики пользуются поддержкой со стороны Ирана.

Оба источники утверждают, что нет полной ясности относительно целей, по которым были выпущены ракеты.

Инцидент произошёл в атмосфере потенциальной угрозы со стороны Ирана, когда напряжённость на Ближнем Востоке продолжает нарастать, отмечается в публикации CNN. Террористическая группировка ХАМАС, напавшая 7 октября на Израиль, многие годы пользуется поддержкой Ирана.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что огневые расчеты эсминца Carney сбили три ракеты и несколько дронов, которые были запущены вооруженными силами повстанцев хути. По словам генерала, ракеты были запущены с территории Йемена и летели на север, "потенциально в сторону целей на территории Израиля".