Эсминец ВМС США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Один из источников сказал, что ракеты были выпущены боевиками хути, участвующими в вооружённом конфликте в Йемене. Боевики пользуются поддержкой со стороны Ирана.
Оба источники утверждают, что нет полной ясности относительно целей, по которым были выпущены ракеты.
Инцидент произошёл в атмосфере потенциальной угрозы со стороны Ирана, когда напряжённость на Ближнем Востоке продолжает нарастать, отмечается в публикации CNN. Террористическая группировка ХАМАС, напавшая 7 октября на Израиль, многие годы пользуется поддержкой Ирана.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что огневые расчеты эсминца Carney сбили три ракеты и несколько дронов, которые были запущены вооруженными силами повстанцев хути. По словам генерала, ракеты были запущены с территории Йемена и летели на север, "потенциально в сторону целей на территории Израиля".
"Эти действия [американских моряков] продемонстрировали возможности противоракетных систем, размещённых на Ближнем Востоке командованием США. Мы готовы применять эти системы в любой момент для защиты наших партнёров и наших интересов в этом важном регионе", – заявил генерал Райдер. Он подтвердил, что потерь с американской стороны не было. Нет сведений и о потерях среди жителей побережья.