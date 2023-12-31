Эсминец США уничтожил две ракеты, запущенные хуситами

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".