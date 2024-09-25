Эсминец РФ на учениях выстрелил в сторону норвежского судна

По данным СМИ, норвежский траулер MS Ragnhild Kristine 12 сентября занимался ловлей рыбы в исключительной экономической зоне Норвегии в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит РФ, но норвежские суда имеют право свободно ей пользоваться.
В какой-то момент команда судна получила сообщение от находившегося неподалеку большого противолодочного корабля „Адмирал Левченко“, который участвовал в учениях РФ. „Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район“, - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.
По словам собеседника FriFagbevegelse, российские военные сообщили о проходящих в регионе учениях. Но траулер решил не удаляться, пока команда не вытащит из воды заброшенные приспособления для ловли рыбы. Однако российский эсминец приблизился к норвежскому судну и включил сирену „примерно на 15 секунд“.
"Потом они выстрелили из пушки куда-то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло“, - заявил Ортен.
После этого команда норвежского судна все же решила прекратить ловлю рыбы и „добровольно-принудительно“ взяла курс на запад. „Адмирал Левченко“ следовал за траулером, пока тот не вышел из опасной зоны. Норвежцы рассказали об инциденте прибывшим представителям береговой охраны, а те в свою очередь связались с командой российского эсминца.
Ортен отметил, что не знал об учениях РФ, когда выходил в море, но не винит в этом российскую сторону. По его словам, ранее на другом норвежском судне, находившемся в этой же акватории, произошел пожар, и находившиеся рядом российские военные предложили экипажу свою помощь. „Они такие же люди, как и все остальные, но у них тоже есть свои приказы,“ - констатировал штурман.
Российская сторона инцидент официально не комментировала.
СМИ: Россия шпионит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ в Балтийском море
Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта „Российские шпионские корабли“, в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.
По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые „исследовательские корабли“, оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.
Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС), отмечается далее. Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.