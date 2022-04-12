NB! В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

”Российские солдаты сказали им, что будут насиловать их так, что им не захочется иметь сексуальные контакты ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей”, — цитирует Денисову ”Би-би-си”.

Издание также опубликовало видео с одной из жительниц пригородов Киева, 50-летней Анной. Она рассказала, что ее изнасиловал военнослужащий из Чечни. По словам женщины, ее муж пытался ее защитить и был застрелен.

Как белорусские волонтеры помогают жертвам изнасилований в войну

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Из Украины поступают сообщения о случаях сексуального насилия со стороны российских военных. Белорусские активистки и волонтерские организации оказывают помощь женщинам, подвергшимся ему. Подробности рассказало издание DW.

Проект помощи женщинам, столкнувшимся с сексуальным насилием во время войны, начался с того, что белорусская феминистка и квир-низовая активистка Наста Базар увидела запрос украинских активисток, которые искали наборы для сбора и хранения вещественных доказательств сексуального насилия Rape kit. Наста написала об этом на своей странице в Instagram, публикация вызвала резонанс. Фонд BYSOL предложил открыть отдельный сбор для переживших сексуальное насилие во время войны, которую Россия ведет против Украины. Инициативу поддержал Фонд медицинской солидарности, отдельные активистки и феминистки. За неделю вместо заявленных 10 тысяч евро собрали более 35 тысяч. Средства также будут направлены на реабилитацию женщин.

Помощь в сборе улик и средств на реабилитацию

"Отозвалось объединение белорусской диаспоры Германии Razam. Знакомая белоруска в Италии нашла больницы, которые готовы принимать пострадавших. Мне написали из Австрии, где тоже есть такие клиники. Еще одна знакомая, которая сейчас живет во Вьетнаме, написала, что в этой стране недорогие экстренные контрацептивы, она нашла варианты, как их доставить. Получилась глобальная инициатива с огромным количеством людей", — рассказывает DW Наста Базар.

Также все женщины, подвергшиеся насилию и нуждающиеся в медицинской или психологической помощи, могут напрямую написать в Telegram @bysol_women. Коммуникация будет происходить только с женщинами-сотрудницами фонда. Между тем, Наста Базар отмечает, что возможно прямых запросов от жертв насилия может и не быть. К ней самой напрямую пока никто не обращался — был запрос от женщины, которая искала психолога для пострадавших девушек из Днепра.

"Мы не сможем помочь всем женщинам, по статистике, только 15 процентов изнасилованных обращаются куда-либо. Поэтому мы максимально стараемся поддерживать тех, кто работает с этими женщинами в Украине", — говорит собеседница. По ее словам, удалось наладить контакты с Минздравом Украины, украинскими активистками и женскими организациями.

Также она обращает внимание на важность сбора доказательств сексуального насилия. По ее мнению, это необходимо делать, даже если с момента преступления прошло какое-то время. Собеседница отмечает, что сейчас в Украине обсуждается возможность принимать в качестве улик образцы, собранные не только судмедэкспертами, но и самими женщинами, активистками или волонтерками. Для них представительницы BYSOL записали видеоинструкции, сделали специальные вкладыши в наборах Rape kit.

Тема насилия табуирована

Наста Базар убеждена, что за время войны в Украине совершены тысячи изнасилований: "Если есть война, значит — насилуют женщин, потому что война — это патриархальный продукт. В патриархальной системе женщина — это объект, который я должен защитить, но точно также я могу изнасиловать. Я уверена, что при гендерном равенстве невозможна ситуация, в которой мы оказались сейчас. Невозможен был бы и в Беларуси такой уровень государственного насилия, если бы у нас не было такого уровня домашнего насилия".

Активистка также считает, что тема насилия табуирована. На днях Наста разместила у себя пост о том, что из Бучи в Киев привезли девочек-подростков, переживших насилие, трое из них даже не говорят. Эту информацию ей подтвердила представительница Минздрава Украины.

На пост активистки откликнулись люди, которые тоже рассказывали о случаях насилия над детьми, в том числе шестилетней девочки, о том, что были обнаружены тела девочек-подростков со следами сексуального насилия. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, отмечает Наста — об этих случаях ничего не говорится в публичном пространстве.

В тоже время, когда информация о жертвах насилия появляется, общество требует доказательств. "Появилась аудиозапись девушки, которую изнасиловал российский солдат на территории Беларуси. Когда я пятый или шестой раз прочитала, что нет доказательств, правда это или не правда, я подумала, что даже если бы у этой девушки была не аудио-, а видеозапись или фотографии на телефоне, все равно были бы те, кто сказал, что нет доказательств. Просто допустите, что это правда, что женщина осмелилась и записала, и просто представьте, что она чувствует, когда читает каждый раз "нет доказательств", "это фейк". Мы возвращаемся к табуированности темы и виктимблеймингу", — отмечает активистка.

Сообщения о случаях изнасилования из Украины

22 марта Офис генерального прокурора Украины сообщил о том, что военного РФ официально уведомили о подозрении в изнасиловании женщины в Киевской области. "По данным следствия, в марте 2022 года военнослужащий РФ в одном из сел Броварского района ворвался в частное здание и застрелил хозяина дома. В дальнейшем он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием, в том числе и относительно ее малолетнего ребенка, находившегося вместе с потерпевшей", — говорится в сообщении.

"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Женщина скончалась от ран. Ее маленький сын — поседел", — сообщила 31 марта на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова. 8 апреля Денисова сообщила, в том числе, о насилии над детьми: "Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы — ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень".

О жертвах насилия в Буче говорил в одном из интервью советник президента Украины Алексей Арестович: "Чтоб вы понимали, это изнасилованные женщины, которых потом повесили”. Также он рассказал, что на житомирской трассе было обнаружено пять тел голых молодых женщин, которые "сложили вместе, облили соляркой и пытались поджечь". В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала, что российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей.