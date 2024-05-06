Если ЕС не признает Путина президентом РФ, что будет дальше?

"Так что формально Путин будет считаться "обладателем власти", как Лукашенко в Беларуси", - отметил Грессель. Но, по его мнению, европейские страны "по тем или иным причинам будут продолжать поддерживать связь с нынешней властью РФ".

Объявить Путина нелегитимным лидером было бы стратегической ошибкой ЕС, имеющей необратимые последствия для геополитических целей Брюсселя, а также для принятия дальнейших решений по поводу завершения войны в Украине. В этом уверен научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. "Мало кто не согласится с тем, что факт пребывания Путина на посту президента России коренится в коррупции и мошенничестве. Тем не менее, ЕС не может выборочно решать, с кем ему вести дела, а с кем нет", - считает Хилтон. Ведь для реализации политики ЕС в разных сферах "важно сохранять все возможные дипломатические каналы связи с Кремлем открытыми".