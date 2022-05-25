Еще восемь россиян обвинены в преступлениях в Украине

В частности, россиян обвиняют в незаконном задержании, пытках и убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи, убийстве нескольких жителей села, нападении и убийстве двух волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь. В общей сложности речь идет о 14 случаях, в которых выжили только три человека.

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Как утверждает следствие, Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра вывезли на временную базу российских войск в марте. Там их пытали, на глазах у старосты убили ее сына выстрелом в голову. "Вся семья скончалась от множественных огнестрельных ранений", — говорится в сообщении прокуратуры. Их тела обнаружили после отступления российских войск из региона.

Еще один случай — убийство двух волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь в Мотыжин, их тела были впоследствии найдены с "множественными огнестрельными ранениями". "После допроса и пыток их доставили в лесополосу и приказали бежать, открыв огонь в спину. Один из добровольцев был убит выстрелом в голову, другой получил ранения", — говорится в сообщении прокуратуры.

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военному, представшему перед судом по обвинению в военных преступлениях. Соломенский районный суд Киева признал Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя — 62-летнего Александра Шелипова — в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.