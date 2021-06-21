Еще семь стран закрыли свое небо для белорусских авиаперевозчиков

В нем отмечается, что 4 июня 2021 года Совет ЕС принял решение ввести запрет на пролет над воздушным пространством Евросоюза и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех видов.
К данному решению сегодня присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отметил Боррель.
Санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков были введены в связи с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.
Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.
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