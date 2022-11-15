В Кремле заявили, что переговоры были инициативой американской стороны.
Белый дом заявил, что Бернс, который был послом США в России с 2005 по 2008 год и говорит по-русски, не вел переговоров об окончании войны.
Его послание Нарышкину касалось последствий в случае применения Россией ядерного оружия и риска "эскалации стратегической нестабильности", говорится в заявлении Белого дома.
В последние месяцы США неоднократно предостерегали Москву от применения тактического ядерного оружия в Украине после прозрачных намеков Кремля на то, что Россия может пойти на такой шаг.
В сентябре Владимир Путин обвинил Запад в желании уничтожить Россию, подчеркнув, что он будет использовать "все доступные средства" для защиты ее территории.
Это было воспринято как завуалированная угроза применения ядерного оружия, и США заявили, что отнесутся к ней серьезно.
Встреча Бернса с Нарышкиным была подтверждена пресс-секретарем президента Турции Эрдогана, который стал важным посредником между Россией и западными странами.
В заявлении Белого дома подчеркивается, что г-н Бернс не вел никаких переговоров об урегулировании конфликта и что Вашингтон будет твердо придерживаться фундаментального принципа "ничего об Украине без Украины".
Точное содержание разговора в Анкаре неизвестно — представитель ЦРУ заявил, что они никогда не обсуждают такие миссии. Но встреча прошла в ответственный момент — после падения Херсона, когда многие ждут, как Москва отреагирует на эту неудачу.
Хотя считается, что Нарышкин не имеет такого же веса в Москве, как Бернс в Вашингтоне, в американской столице надеются, что встреча лицом к лицу даст директору ЦРУ некоторое представление о том, что думают в Москве.
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