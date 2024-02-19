ЕС запустила оборонительную операцию в Красном море

“Евросоюз оперативно реагирует на необходимость восстановления безопасности на море и свободы судоходства в стратегически важном морском коридоре. Эта операция сыграет ключевую роль в обеспечении коммерческих интересов и безопасности в интересах ЕС и всего международного сообщества", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Операция ASPIDES обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года хуситы атакуют международные коммерческие суды.

“В рамках своего оборонительного мандата операция будет обеспечивать ситуационную осведомленность на море, сопровождать суда и защищать их от возможных разных атак на море”, - сообщили в ЕС.

Операция будет действовать вдоль основных морских линий сообщения в Баб-эль-Мандебском проливе и Ормузском проливе, а также в международных водах Красного моря, Аденского залива, Аравийского моря, Оманского залива и Персидского залива.