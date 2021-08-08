Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в воскресенье, 8 августа, опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". Как отмечается в документе, в этот день "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".
"С тех пор народ Беларуси непрестанно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам", - говорится в заявлении. При этом, как указывается в декларации внешнеполитического ведомства ЕС, "год спустя этот призыв остается неуслышанным. Режим Лукашенко репрессирует собственное общество, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом". Непризнанный ЕС правитель в Минске "игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека".
Режим Лукашенко проводит кампанию репрессий
В документе констатируются факты произвольных и необоснованных задержаний, несправедливого преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотен задокументированных случаев пыток. "Режим Лукашенко начал хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также приступил к систематическому уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - говорится в декларации.
ЕС поддержит демократическую Беларусь
В свою очередь "ЕС сохраняет внутреннее единство в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси" и "обязуется помочь ей стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их устойчивыми и более демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", когда страна начнет переход к демократии. "ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить", - подчеркивается в декларации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С Лукашенко шутить нельзя: необходимо рассматривать и худшие сценарии (146)
Призыв Александра Лукашенко усилить охрану границы...
Марюс Лауринавичюс: это не белорусская, а российская гибридная война против Литвы "То, что сделал Лукашенко, открывает путь даже к военным столкновениям" (194)
Рукотворный кризис с мигрантами на...
Можно ли ограничивать не привитых жителей в праве на определенные виды работ, посещение учреждений или мероприятий? (168)
Для того чтобы ответить на этот простой вопрос,...
Виктор Воронцов. Почему не надо плакать по умершим советским предприятиям (123)
В 9-10 классах школы номер 10 в городе Калининграде мы...
От минских магазинов потребовали убрать "с лучших полок" товары из Литвы (96)
Глава Минского горисполкома обещал "принять меры", если...