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Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса, возникшего после провала переговоров Кишинева с российским "Газпромом". Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании встречи с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей в среду, 27 октября.
Eurai
Eurai
© Unsplash

"Это великолепная новость для молдавского народа",— отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

ЧП в Молдове из-за нехватки газа и закупки у компаний из ЕС


Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний. Кишинев уже приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же — у нидерландской Vitol. Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября.

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Deutsche Welle

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