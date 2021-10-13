Пакет помощи включает в себя 300 миллионов евро на гуманитарные цели, выделение которых было согласовано ранее. Не менее 250 миллионов евро из общей суммы предполагается направить на обеспечение мер в области здравоохранения. Средства предназначены для поддержки как афганского народа, так и жителей соседних стран, которые предоставили афганцам помощь.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать масштабного гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Нам нужно сделать это быстро", — заявила фон дер Ляйен, добавив, что афганцы не должны расплачиваться за действия радикального исламистского движения "Талибан".

Лидеры G20 договорились активизировать гуманитарные усилия по Афганистану



Внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану прошел 12 октября в формате видеоконференции по инициативе председательствующей в "большой двадцатке" Италии. Участники саммита договорились поручить ООН координировать операции по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи.

В заявлении Белого дома, опубликованном после саммита, говорится, что Соединенные Штаты хотят продолжать оказывать дипломатическую, гуманитарную и экономическую поддержку народу Афганистана совместно с международным сообществом.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что международное сообщество не может оставаться в стороне и смотреть, как "40 миллионов человек погружаются в хаос" из-за отсутствия электричества и финансовой системы. По словам Меркель, перед Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком стоит задача не допустить коллапса финансовой системы страны.

Германия пообещала выделить Афганистану и соседним странам 600 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи в этом году.

Переговоры Германии и США с талибами



Накануне, 11 октября, делегация Германии провела переговоры с высокопоставленными представителями "Талибана". По словам представителя МИД ФРГ, на встрече в Дохе речь шла о возможности безопасного и беспрепятственного выезда из Афганистана лиц, перед которыми "Германия несет особую ответственность". Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, в особенности женщин, а также темы безопасности и террористической угрозы.

Несколькими днями ранее талибы провели в Дохе переговоры с делегацией США. Стороны обсудили проблемы безопасности, борьбу с терроризмом, права человека, гуманитарную помощь и предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть Исламскую Республику.