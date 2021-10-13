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Европейский Союз предоставит около 1 миллиарда евро в качестве чрезвычайной помощи Афганистану и соседним странам. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом G20 по Афганистану.
Afganistanas
Afganistanas
© AFP / Scanpix

Пакет помощи включает в себя 300 миллионов евро на гуманитарные цели, выделение которых было согласовано ранее. Не менее 250 миллионов евро из общей суммы предполагается направить на обеспечение мер в области здравоохранения. Средства предназначены для поддержки как афганского народа, так и жителей соседних стран, которые предоставили афганцам помощь.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать масштабного гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Нам нужно сделать это быстро", — заявила фон дер Ляйен, добавив, что афганцы не должны расплачиваться за действия радикального исламистского движения "Талибан".

Лидеры G20 договорились активизировать гуманитарные усилия по Афганистану

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Внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану прошел 12 октября в формате видеоконференции по инициативе председательствующей в "большой двадцатке" Италии. Участники саммита договорились поручить ООН координировать операции по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи.

В заявлении Белого дома, опубликованном после саммита, говорится, что Соединенные Штаты хотят продолжать оказывать дипломатическую, гуманитарную и экономическую поддержку народу Афганистана совместно с международным сообществом.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что международное сообщество не может оставаться в стороне и смотреть, как "40 миллионов человек погружаются в хаос" из-за отсутствия электричества и финансовой системы. По словам Меркель, перед Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком стоит задача не допустить коллапса финансовой системы страны.

Германия пообещала выделить Афганистану и соседним странам 600 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи в этом году.

Переговоры Германии и США с талибами


Накануне, 11 октября, делегация Германии провела переговоры с высокопоставленными представителями "Талибана". По словам представителя МИД ФРГ, на встрече в Дохе речь шла о возможности безопасного и беспрепятственного выезда из Афганистана лиц, перед которыми "Германия несет особую ответственность". Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, в особенности женщин, а также темы безопасности и террористической угрозы.

Несколькими днями ранее талибы провели в Дохе переговоры с делегацией США. Стороны обсудили проблемы безопасности, борьбу с терроризмом, права человека, гуманитарную помощь и предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть Исламскую Республику.

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Deutsche Welle
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