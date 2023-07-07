ЕС выделит 500 млн евро на расширение производства снарядов, часть которых пойдет Украине

На реализацию плана будет выделено 500 млн евро. Основное внимание уделят производству артиллерийских снарядов и ракет.

Брюссель рассчитывает увеличить производственные мощности блока до миллиона снарядов в год в течение следующих 12 месяцев.

«Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины», – сказала Маргарита Роблес, министр обороны Испании, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Наблюдатели отмечают, что согласование плана произошло в необычайно сжатые по меркам европейской бюрократии сроки.