07 июля 2023 г. 15:25

ЕС выделит 500 млн евро на расширение производства снарядов, часть которых пойдет Украине

 
bbcrussian.com
155 mm amunicija
155 mm amunicija
ФОТО: Reuters / Scanpix

В пятницу специальная комиссия ЕС утвердила план по увеличению производства боеприпасов, часть которых планируется передать Украине.

На реализацию плана будет выделено 500 млн евро. Основное внимание уделят производству артиллерийских снарядов и ракет.

Брюссель рассчитывает увеличить производственные мощности блока до миллиона снарядов в год в течение следующих 12 месяцев.

«Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины», – сказала Маргарита Роблес, министр обороны Испании, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Наблюдатели отмечают, что согласование плана произошло в необычайно сжатые по меркам европейской бюрократии сроки.

Теперь требуется окончательное одобрение Европейского парламента и правительств стран ЕС, участвующих в проекте.

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