ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции

"Мы предлагаем отказаться от российской нефти за полгода, а от нефтепродуктов - до конца этого года", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте, представляя шестой пакет санкций.

Запад ввел против России самые масштабные в истории санкции, призванные отбросить ее на десятилетия назад и помешать Кремлю финансировать крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. США и другие развитые страны уже отказались от российских нефти, газа и угля, однако они покупали немного, в отличие от ЕС, который почти на 40% зависит от российского газа и на 30% - от нефти и нефтепродуктов.

Европейское нефтяное эмбарго - самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада.

Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.

Среди других санкций из шестого пакета фон дер Ляйен назвала отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от SWIFT, запрет на вещание трех российских телеканалов и расширение санкционных списков, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирного населения в Буче.

Детали и конкретные имена в новом санкционном списке станут известны позже, только после того, как предложения Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) его обсудят и утвердят послы всех 27 стран ЕС, а текст будет опубликован в официальном европейском журнале.

На это уйдет несколько дней. Не исключено, что ЕС придержит новый пакет до следующей эскалации войны, которую некоторые наблюдатели ожидают в районе 9 мая.