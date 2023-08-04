ЕС ввел санкции против Минска за нарушения прав человека

Ранее в тот же день Евросоюз ввел новые ограничительные меры в отношении белорусского режима как соучастника незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины. Санкции включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий для авиации и космической отрасли, включая авиадвигатели и беспилотники, запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт огнестрельного оружия, его частей, основных компонентов и боеприпасов, а также дальнейшие ограничения на экспорт товаров, используемых Россией для агрессивной войны против Украины, включая полупроводниковые устройства, электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты. Кроме того, расширен запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Против Беларуси также продолжают действовать ограничения в финансовой сфере, торговле, энергетике, транспорте и других.