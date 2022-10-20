ЕС ввел санкции против Ирана за продажу России дронов-камикадзе

Об этом говорится в сообщении на странице председательства Чехии в Совете Европейского Союза в Twitter.

Отмечается, что санкции в отношении Ирана введены в рекордно короткий срок.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

"После 3 дней обсуждений послы ЕС согласовали меры против компаний-поставщиков иранских беспилотников, которые ударили по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС заморозят активы трех физических лиц и одного юридического лица, которые ответственны за поставки беспилотников.

"ЕС также готов расширить санкции еще на 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предварительном санкционном списке", - добавили в представительстве Чехии.