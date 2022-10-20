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Совет Европейского союза утвердил введение санкций против Ирана за поставку дронов-камикадзе России для ударов по территории Украины.
ЕС ввел санкции против Ирана за продажу России дронов-камикадзе
© Organizatorių nuotr.

Об этом говорится в сообщении на странице председательства Чехии в Совете Европейского Союза в Twitter.

Отмечается, что санкции в отношении Ирана введены в рекордно короткий срок.

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"После 3 дней обсуждений послы ЕС согласовали меры против компаний-поставщиков иранских беспилотников, которые ударили по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС заморозят активы трех физических лиц и одного юридического лица, которые ответственны за поставки беспилотников.

"ЕС также готов расширить санкции еще на 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предварительном санкционном списке", - добавили в представительстве Чехии.

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УНИАН

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