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Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили санкции против России из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Russia's Stater Duma
Russia's Stater Duma
© A.Didžgalvio nuotr.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о котором накануне объявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил вечером во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Санкции также будут направлены на банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе, а также банки, финансирующие людей, "принимающих решения" в России, и представителей оборонного сектора, заявил Боррель.

По его словам, принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сказал, что министры иностранных дел стран ЕС "единогласно договорились по первому пакету санкций" в связи с признанием самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины.

"Эти меры ударят по России, и ударят сильно", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в санкционный список ЕС попадут депутаты Госдумы, ратифицировавшие соглашения с ДНР и ЛНР, ряд чиновников, поддержавших признание самопровозглашенных республик, а также несколько банков, предоставляющих российским властям возможность доступа к финансовым рынкам и услугам ЕС.

351 депутат

351 депутат Госдумы голосовал 15 февраля за обращение к президенту Владимиру Путину с предложением признать ДНР и ЛНР.

Во вторник, 22 февраля, 399 депутатов голосовали за ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР, подписанные Путиным вместе с указами о признании суверенитета этих территорий на востоке Украины.

"351 депутат российской Государственной думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, попадет в наш список санкций", - пояснил Боррель. Остальные 27 физических и юридически лиц, по его словам, "играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости".

Накануне Путин в телеобращении к нации объявил о признании самопровозглашенных республик Донбасса, а во вторник договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Вечером Совет Федерации дал согласие на обращение Путина об использовании российских вооруженных сил за рубежом.

На Западе шаги Москвы были восприняты как грубое нарушение минских соглашений и территориальной целостности Украины.

Другие санкции

Ранее во вторник о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР объявила Британия. В санкционный список Лондон включил пять российских банков и троих близких к Владимиру Путину бизнесменов: Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь поручил приостановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", заявив, что в своих действиях Россия "зашла слишком далеко".

Украинский парламент во вторник принял заявление, в котором призвал мир применить жесткие секторальные и финансовые санкции против России, включая отключение от международной банковской системы SWIFT.

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба призвал ЕС немедленно отбросить все сомнения и предоставить Украине обещание будущего членства в Евросоюзе.

"На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа, - это забрать Украину к себе, буквально", - заявил он, выступая на брифинге в Вашингтоне.

После оглашения решения о санкциях министр иностранных дел Франции заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшаяся в пятницу, не состоится. "О возможных переговорах с Сергеем Лавровым мы говорили в том случае, если не будет вторжения на Украину", - цитирует министра Интерфакс.

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