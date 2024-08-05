ЕС ввел санкции против 28 человек за репрессии в Беларуси

Представители МВД и судебной системы - под санкциями

В перечень также включены два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси и ряд представителей судебной системы, выносивших „политически мотивированные приговоры“, говорится в заявлении пресс-службы. Кроме того, ограничительные меры применены к некоторым руководителям тюрем и следственных изоляторов. ГУБОПиК - один из основных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, напомнили в Евросоюзе.