ЕС: Военные преступления в Украине не останутся безнаказанными

Европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс гарантировал судебное преследование за военные преступления в Украине. "Я хочу, чтобы послание было ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но те зверства, которые были совершенны в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa в субботу, 21 мая.

По его словам, расследование военных преступлений, преступлений против человечности и, возможно, случаев геноцида уже начались. В настоящее время выявлено более 600 подозреваемых, расследуется около 10 тысяч случаев. Расследование ведется как на месте преступления - в Украине, так и в различных европейских странах, где опрашиваются беженцы. В дополнение к показаниям свидетелей существует огромное количество фотографий, видео, аудиофайлов и спутниковых снимков. Бельгийский политик подчеркнул важность того, чтобы все доказательства были собраны и верифицированы. "Это крайне важно: если будет использована ложная информация или фейки, это будет катастрофа", - заявил Рейндерс.

Более 8 тысяч расследований в Украине

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее ведомство открыло более 8 тысяч расследований по фактам предполагаемых нарушений законов ведения войны. Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что его суд задействовал рекордное количество стран - 43 - для расследования ситуации в Украине.

Кроме того, украинские власти уже подготовила проекты для запуска работы специального международного трибунала по России. Об этом рассказал представитель Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич. По его словам, идею специального международного трибунала для привлечения к ответственности России поддерживают 42 государства.