ЕС утвердил новые санкции против России и Беларуси

Совет Евросоюза утвердил новый, уже четвертый, пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Окончательное согласие на новые ограничения дали правительства всех стран ЕС в среду, 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

"С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и неоправданная военная агрессия, развязанная против Украины режимом Путина при помощи Лукашенко, имеет высокую цену. Мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора Беларуси", — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Решение о персональных санкциях и об ограничениях в отношении Беларуси уже опубликовали в Официальном журнале ЕС. После этого они вступили в силу. Публикация решения по секторальным санкциям против России ожидается позже.

Финансовые санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз отключает три белорусских банка от специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями, прежде всего SWIFT. Речь идет о "Белагропромбанке", "Дабрабыте" и "Банке развития Республики Беларусь", а также их дочерних компаниях. Ранее аналогичные ограничения ЕС ввел в отношении семи российских банков .

Другие санкции в отношении Беларуси повторяют некоторые до этого введенные против России меры. А именно, в ЕС запрещают совершать транзакции, связанные с центробанком Беларуси. С 12 марта нельзя будет предоставлять услуги с ценными бумагами белорусских государственных компаний на фондовых биржах Евросоюза. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан и резидентов Беларуси в размере свыше 100 000 евро, а также продавать белорусам ценные бумаги в евро. Еще одно ограничение касается поставок банкнот евро в страну. Впрочем, оно не касается наличных денег для личного пользования.

Новые санкции в отношении экспорта в РФ и российских олигархов

Евросоюз расширил также секторальные санкции против России. Речь идет об ограничении поставок в страну технологий для морской навигации и радиокоммуникаций. Их также нельзя будет устанавливать на все корабли под флагом РФ. Во втором пакете санкции за войну России против Украины экспортные ограничения уже ввели в отношении авиации, технологий для переработки нефти и высокотехнологичных товаров.

Ранее против России ввели многочисленные финансовые ограничения. Теперь, чтобы перекрыть лазейки в них, их распространили на криптовалюты.

В список персональных санкций добавили 160 лиц. 14 из них — олигархи и бизнесмены, а также члены их семей. Еще 146 — члены Совета Федерации, голосовавшие за ратификацию соглашений с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

В частности, под санкции подпали Андрей Мельниченко (его активы — крупнейший российский экспортер угля "СУЭК", производитель удобрений "ЕвроХим"), Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") c женой Галиной и сыном Александром, Вадим Мошкович ("Русагро" (MOEX: AGRO), Дмитрий Мазепин ("Уралхим"/"Уралкалий") и его сын Никита, Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT)), Андрей Гурьев (глава "Фосагро" (MOEX: PHOR), Михаил Полубояринов (СЕО "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), Дмитрий Конов (глава "СИБУРа"), Михаил Осеевский (руководитель "Ростелекома" (MOEX: RTKM), Владимир Кириенко (глава VK (MOEX: VKCO), ранее уже подпал под санкции США), а также предправления "Роснано" Сергей Куликов.