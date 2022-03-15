ЕС утвердил четвертый пакет санкций за войну России против Украины

Евросоюз расширил санкции в отношении России за развязывание войны против Украины. Четвертый пакет ограничений представители правительств всех 27 государств-членов ЕС утвердили во вторник, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

Сами решения о введении санкций пока не опубликовали в Официальном журнале ЕС. Это планируется сделать позже во вторник.

"Пока война президента Путина против украинского народа продолжается, сохраняется и наша решимость поддерживать Украину и подрывать финансирование военной машины Кремля… Цель этих санкций - чтобы президент Путин прекратил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Какие меры вошли в четвертый пакет санкций ЕС против России

В четвертый пакет санкций вошли новые ограничения на торговлю с Россией. В частности, это запрет на поставки в РФ предметов роскоши. А также прекращение импорта в Евросоюз российских стали и железа.

Еще один элемент - запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, поставку технологий или оборудования, а также предоставление услуг для разведки, добычи или переработки энергоносителей.

Запрет также коснется предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, касающихся кредитных рейтингов.

Кроме этого, ЕС опять расширит список персональных санкций против олигархов, лоббистов и пропагандистов Кремля. В перечень добавят и ключевые компании авиационного, оборонного, судостроительного и машиностроительного секторов. Конкретные имена и названия станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС. До введения четвертого пакета в санкционном списке были 862 физических и 53 юридических лица.

Россию хотят избавить торгового статуса в рамках ВТО

В Евросоюзе договорились присоединиться к заявлению широкой коалиции стран Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу агрессии России против Украины. Она может включать лишение России торгового статуса наиболее благоприятствуемой нации, добавили в Совете ЕС. Такой шаг позволит этим странам вводить более высокие пошлины на российские товары, в соответствии правилам ВТО.