Переговорщики Европарламента и Совета ЕС пришли к компромиссу по поводу изменения правил допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Евросоюза, или же системы Blue Card ("голубая карта"). Договоренность была достигнута вечером 17 мая, сообщили пресс-службы Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

Ее теперь должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте. В случае принятия обновленной директивы о "голубых картах" у государств ЕС будет два года на имплементацию ее норм в национальное законодательство. DW объясняет, что предусматривает компромисс по Blue Card.

Что такое "голубая карта" ЕС?

Blue Card — это разрешение на проживание и работу в одном из 25 государств-членов ЕС (не участвуют в соглашении Дания и Ирландия) для высококвалифицированных граждан третьих стран. Под высокой квалификацией понимают прежде всего наличие высшего университетского образования. Ряд государств ЕС выдают "голубую карту" и лицам без диплома, если у них, например, есть как минимум пять лет опыта работы на постах, где нужно высшее образование.

Эта карта дает определенные преимущества для ее обладателей, в частности позволяет быстрее получить разрешение на постоянное проживание. При этом Blue Card действует только в той стране, которая ее выдала. В других же государствах Евросоюза она фактически дает те же права, что и шенгенская виза — позволяет находиться без права на работу не более 90 дней каждые полгода. Наибольшее количество "голубых карт" выдает Германия. В топ-10 ее получателей входят граждане России и Украины.

Получить "голубую карту" ЕС станет проще

Если компромиссное решение окончательно утвердят, то получить Blue Card станет легче. Сейчас одним из условий является предлагаемая претенденту зарплата — она должна быть не менее чем на 150 процентов выше среднегодовой в данной стране. Этот показатель планируют сделать более гибким: его можно будет устанавливать в диапазоне от 100 до 160 процентов.

Другое условие — наличие либо контракта, либо юридически обязательного предложения работы сроком не менее года. Компромисс предусматривает сокращение срока до шести месяцев. Также более простым станет получение "голубой карты" для специалистов в сфере IT-технологий.

Еще одно упрощение коснется самозанятых лиц — государства ЕС получат возможность выдавать и им Blue Card. Сейчас они предусмотрены только для наемных работников.

Обладателям "голубых карт" станет легче переехать в другую страну ЕС

Нынешняя система позволяет членам семьи обладателя Blue Card подать прошение о воссоединении. Теперь же планируется также дать неограниченный доступ к рынку труда супругу, супруге или партнеру обладателя карты.

Переехать в другую страну ЕС высококвалифицированным работникам также станет легче. Сейчас это возможно только через 18 месяцев после получения Blue Card, а после переезда нужно опять получать карту. Новые правила позволят изменить страну проживания уже после года работы в ней с "голубой картой".

ЕС хочет усилить свою привлекательность для талантов из-за границы

"Мы должны обеспечить себе возможность быть конкурентоспособными в глобальном поиске талантов. Обновленные правила выдачи "голубых карт" закрепят Евросоюз в числе главных целей для высококвалифицированных работников", — заявил Эдуарду Кабрита, министр внутренних дел Португалии, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.

"Работники-мигранты уже вносят важный вклад в экономику ЕС. Но поскольку наше общество стареет и сокращается, мы должны и далее привлекать квалифицированные кадры и таланты из-за границы", — добавила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Систему "голубых карт" утвердили в ЕС в 2009 году, действует она с 2011-го. Через пять лет после этого Еврокомиссия предложила изменить правила. С тех пор шли переговоры между Европарламентом и Советом ЕС, завершившиеся принятием компромиссного решения.