ЕС: у границ Украины размещены 150 тысяч военнослужащих России

"Мы очень обеспокоены ростом численности российских войск у украинской границы. Более 150 тысяч российских военных сосредоточены у границ Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", — заявил Боррель. Как передает корреспондент DW, на просьбу журналистов назвать источники этих данных глава европейской дипломатии ответил отказом, но сообщил, что именно на них он и ориентируется. Боррель уточнил, что наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается и достигло наибольшего числа за последние годы. Одновременно он похвалил Киев за "сдержанность" и призвал Москву снизить напряженность.
Наращивание военного присутствия России на границе с Украиной
Сообщения о росте численности войск РФ у границ Украины начали появляться в конце марта. Позже Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. В Белом доме также подтвердили, что нынешняя концентрация российских войск в регионе является максимальной с 2014 года.
Представитель Кремля Дмитрий Песков на это заявлял, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению", и "это не должно никого беспокоить".
Свою обеспокоенность сосредоточением российских войск на украинских границах, а также поддержку суверенитета Украины выразили, в частности, ЕС, НАТО, США, Великобритания, Франция и Германия.Аналогичное заявление по этому поводу сделали также и главы МИД стран "большой семерки". На прошлой неделе в НАТО дважды обсуждали вопрос усиления военного присутствия России, однако никаких решений альянс тогда не принял.
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