"Ограничительные меры ЕС являются ключевым инструментом внешней политики, который помогает нам отстаивать наши ценности, и мы должны убедиться, что они реализуются эффективно и достигают поставленных целей", — заявила комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.
По ее словам, в этом году ЕС разработает "специальную базу данных, репозиторий, для обмена информацией о санкциях, что позволит государствам-членам и Комиссии обмениваться сведениями о применении санкций и обеспечении их соблюдения". "Эта база данных даст нам более подробную информацию о последствиях наших санкций", — сказала Мейрид Макгиннес.
Еврокомиссия будет работать с государствами-членами ЕС над назначением единого контактного лица по вопросам правоприменения и реализации, имеющим трансграничное измерение. Будет также создана анонимная система для оповещения об уклонении от санкций.
"Незаконные экстерриториальные санкции третьих стран могут препятствовать законной торговле и инвестициям, — отметила Макгиннес. — Таким образом, Комиссия рассмотрит вопрос о том, как обновить Закон о блокировании, который в настоящее время является действующим законом для решения этой проблемы".
Она сообщила, что параллельно Комиссия и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель продолжат работу с партнерами ЕС над согласованием санкций и их реализации в максимально возможной степени.
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